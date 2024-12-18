Kars’ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde güvenlik uygulamaları hız kesmeden devam ediyorAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulama ve denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 şarjör ve 124 fişek, 2 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 2 muşta, 3 bıçak,1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Ayrıca polisin yaptığı uygulamada, kumar oynama suçundan 7 kişiye idari para cezası uygulandı. Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 2 kişiye ise adli işlem yapıldı.Kars’ta İl Emniyet Müdürlüğü’nce güvenlik ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.