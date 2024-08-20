Kars’ta şekilden şekle giren dolunay göz kamaştırdı. Dolunayın görsel şöleni kameralara yansıdı.Kars’ın Selim ilçesi Bayburt Barajı bölgesinde yavaş yavaş doğan dolunayın suya yansıması görenleri adeta mest etti.Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta baraj gölüyle bütünleşen dolunay, önce hilal şekli alarak bulutların arkasına girdi. Daha sonra bulutların arkasından aynı şekilde çıkan dolunay kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.Dolunayın Kars’ta oluşturduğu etkileyici atmosfer, şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.Adeta bir görsel şölen sunan dolunay, bulutların arkasına girerek tamamen kayboldu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.