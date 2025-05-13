Kars’ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte şiddetli yağmurlar bazı bölgelerde sele neden olurken, bazı bölgelerde ise ekili alanlara zarar verdi.Kentte son 3 gündür etkili olan yağışlı havadan dolayı Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu büyükbaş hayvanlar telef olurken, Meteoroloji ise seli dolu ve yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları uyardı.Meteorolo 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, 13.05.2025 Salı günü ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak Kars, Ağrı ve Iğdır’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmsı istendi.Öte yandan Kars’ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.