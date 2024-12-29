Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucudan korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.Gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 700 üniversite öğrencisine “Narkotik Vaka Analizi” ve “UYUMA Projesi” hakkında bilgilendirme yapıldı.Eğitimde, uyuşturucuyla mücadelede bireysel farkındalığın önemi vurgulanırken, gençlerin uyuşturucudan uzak durması için toplumsal iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekildi. Ayrıca, UYUMA Projesi çerçevesinde, uyuşturucuyla ilgili ihbarların mobil uygulama üzerinden nasıl yapılacağı anlatıldı.Narkotik ekipleri, öğrencilere uyuşturucunun bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini örneklerle açıkladı. Katılımcılar, bilinçlenmelerine katkı sağlayan etkinlik için emniyet güçlerine teşekkür etti.Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve özellikle gençlerin uyuşturucuya karşı daha dirençli bireyler olmalarını sağlamak için çalışmaların süreceği belirtildi.Toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade eden yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmanın ve gençlere doğru rehberlik etmenin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.