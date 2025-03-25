Kars’ta lise öğrencileri Devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu’nu, vefatının 20 yılında düzenledikleri anma töreniyle andı.Kars Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu’nu, vefatının 20. yılında anmak için bir araya geldi. Okulun salonunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kars Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cengiz Birdal, "Devlet sanatçısı, güzide değerimiz halk ozanı Murat Çobanoğlu’nu gençliğimize, yeni nesillere tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Bu sene ikincisini düzenliyoruz ve bu her sene devam edecektir" dedi.Yapılan konuşmaların ardından 9. sınıf öğrencilerinden Eylül Güneş Murat Çobanoğlu’nun biyografisini okudu.Okulun Edebiyat Öğretmeni, Araştırmacı-Yazar-Şair Murat Aybirdi ve 10. sınıf öğrencilerinden Elif Abuşka tarafından şiirler okundu. Anma töreni aşık Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ersarı’nın atışmalarıyla sona erdi.