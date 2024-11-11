Kars’ta Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 11 bin 500 fidan toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 11 Kasım “Geleceğe Nefes” kampanyası ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.Paşaçayır Mahallesi bölgesinde Vali Ziya Polat, protokol üyeleri, kamu kurumları ve öğrencilerin katılımıyla çam fidanları toprakla buluştu. Vali Polat ise öğrencilerle birlikte fidan dikti, öğrencileri çevre ve ormanın önemini anlattı.Fidan dikim etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, “Gazi Kars’ımızda Milli Ağaçlandırma Bayramı dolayısıyla çocuklarımız, STK’larımız, vatandaşlarımız, kamu kurum kuruluşlarımızla fidan dikimi gerçekleştirdik. Tabi Gazi Kars’ımızda bu sene yaklaşık 2 milyon 200 bin fidan ve tohumu toprakla buluşturacağız. Orman teşkilatımız, Genel Müdürlüğümüz, Bakanlımız zaten bu işi iyi yapıyor” dedi.Polat, “Biz Gazi Kars’ımızda bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Orman Genel Müdürlüğümüz ile protokol imzalamıştık. Ağaç dikmeye, fidan dikmeye devam edeceğiz ama özellikle köy tüzel kişiliğine ait, Milli Emlak’a ait yerlerde meyve bahçeleri yapacağız. Bizim en önemli projelerimizden birisi bu, şuan arkadaşlarımız arazi çalışmalarını tamamladılar. Arazi yapısıyla ilgili toprak analizlerini yapıp en uygun meyve fidanını Kars’ta vatan toprağıyla buluşturacağız. Meyve fidanlarımızı güzel bahçe şekline getirip, 3 yıl bakımını Orman Genel Müdürlüğümüz yapıp, ondan sonra köylümüze ekonomik girdi sağlasın diye köylümüze tahsis edeceğiz. İnşallah arkadaşlarımızla en kısa zaman da meyve bahçelerimizi fidanlarımızın dikimini gerçekleştirir vatandaşımıza teslim ederiz. Bugün milyonlarca fidan vatan toprağıyla buluşuyor. Milli Ağaçlandırma Günümüz tekrar kutlu olsun” diye konuştu.Öte yandan, Kars’ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 9 farklı bölgede 11 bin 500 çam fidanı toprakla buluştu. Dikim yapılan fidanlara can suyu verildi. Etkinlik fidan dikimin ardından son buldu.