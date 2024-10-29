Kars’ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken maganda kurşununun isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti.Kars’ta öğlen saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun kurşunlandığı olayda kaldırımda arabasıyla oynarken kurşunun isabet ettiği 6 yaşındaki M.P.E. kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden M.P.E.’nin yakınlarını sinir krizleri geçirerek gözyaşlarını boğuldu. M.P.E’nin cansız bedeni ise Harakani Hastanesi morguna kaldırıldı.