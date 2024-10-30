Kars’ta bir düğün salonunun kurşunlanması olayında, kaldırımda oynarken kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı gözyaşları içinde toprağa verildi.Kars’ta dün öğlen saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun kurşunlandığı olayda; kaldırımda arabasıyla oynarken kurşunun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ hayatını kaybetmişti.Meltem ve Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük Muhammet için Kars Kamer Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kars Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger’in de katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden küçük Muhammet, Yeni Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.Polis dün olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Polis olaya karışan M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.