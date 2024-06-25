Kars’ta bir vatandaş tarafından ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesi mor çiçekleriyle görenleri büyülüyor.Kars’ta Paşaçayırı Mahallesi’nde yol kenarında araziye ekilen ve mor çiçekleri ile etrafa yaydığı lavanta kokusuyla ilgi çeken lavanta bahçesi drone ile havadan görüntülendi. Mor tonunun yoğunluğunun yaşandığı lavanta bahçesi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.Özenle bakımı yapılan lavanta bahçesi görsel şölen oluştururken, lavanta bahçesinde açan ilk çiçekler kameraların objektiflerine yansıdı. Arazi üzerinde görsel bir zenginliğin oluşturulduğu Lavanta Bahçesi tarım ve turizmin buluştuğu nokta haline geldi. Lavanta bahçesi fotoğraf tutkunlarına da adeta davetiye çıkarıyor.