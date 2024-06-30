Kars’ta köy yolları tek tek yapılıyor. Köy girişleri beton asfalt olurken, köy içi yollara ise kilitli parke taş döşeniyor. Yapılan yollar köylülerin yüzünü güldürüyor.Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce köy yollarında yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köy yollarında sıcak asfalt, beton asfalt ve kilitli parke taş yapımı sürüyor.Vali Ziya Polat, köy yollarında yapılan yol çalışmalarını yerinde gördü. Polat, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz ile birlikte yol çalışması yapılan köylerde bir takım takım incelemelerde bulundu.Polat, yürütülen çalışmalar hakkında Genel Sekreter Fatih Tekcan’dan bilgi aldı. Kilitli parke taş yol yapımı yapılan köyde ekiplerle birlikte yol yapımına eşlik etti, çalışanlara kolaylıklar diledi.“Köy yolları çamur ve tozdan kurtuldu”Kars genelinde yürütülen yol çalışmaları köylülerin yüzünü güldürürken, köy yolları çamur ve tozdan kurtuldu. Yapılan asfalt, kilitli parke taş ve beton asfalt yollarla köylerin çehresi değişti. Köy yolları, KÖYDES yatırım programında yer alan ve Kars İl Özel İdaresi’ne ait Kilitli Parke Taş ve Beton Santrali’nde üretilen parke taş ile yapılıyor. Yol çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.