Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti’ Projesi faaliyetlerinden biri olan Kars Turizm İttifakı ve Kardeş Şehir Strateji Toplantısı Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ardahan ve Kars Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle gerçekleştirildi.Komşu ülkelerle stratejik turizm ittifakları kurmak, kardeş şehir ilişkileri önermek ve bölgesel değerlerin uluslararası alanda daha etkin tanıtımı için ortak tanıtım kampanyaları geliştirmek olan toplantıya Gürcistan’dan, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve Kars’tan 30’u aşkın temsilci katıldı.Açılış töreni ile başlayan toplantı, ulusal ve uluslararası turizm ittifakları üzerine tematik atölye çalışmaları ile sona erdi. İkinci gün ise, katılımcılar Kars’ın zengin kültürel mirasını daha yakından tanıyabilmek amacıyla düzenlenen kültürel tura katıldı. Etkinliğin ikinci günü, katılımcılar son yıllarda eko turizmde ön plana çıkan Boğatepe Köyü’nde yaptıkları kahvaltının ardından UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Ani Örenyeri’ni gezdi.Ani Örenyeri’nden sonra Kars Merkez’e dönen katılımcılar; Kars Kalesi, Kafkas Harp Tarihi Cephesi Müzesi, Peynir Müzesi, Gazi Kars Bedesteni, Ebu’l-Hasan Harakânî Türbesi, Taş Köprü ve tarihi hamamlar ile Baltık mimarisi örneklerinden olan Fethiye Camii, Ticaret ve Sanayi Odası, Valilik binası, Sağlık İl Müdürlüğü binası, Cheltikov Otel, Kümbet Camii (Havariler Kilisesi) gibi değerleri ziyaret etti.Organizasyonun sonunda; kardeş şehir anlaşmalarının yapılması, Kars’ın uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayacak ortak stratejilerin geliştirilmesi ve Kars’ın turizm merkezi kimliğinin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Katılımcılar, Kars’ın gelecekteki turizm stratejilerine önemli katkılar ve öneriler sundular.İki gün boyunca gerçekleştirilen yoğun ve verimli tartışmalar, Kars’ın komşu ülkeler ve turizmin geliştirilmesi ile ilgili sorumlu kurumsal yapılarla güçlü bağlar kurmasına ve daha etkin iş birlikleri geliştirmesine olanak sağladı.