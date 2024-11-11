Kars’ın yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı başladı.Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler hayvanlarına yiyecek taşıma telaşına düşerken, yeni doğum yapan köpeğin yavrularını korumaya çalıştığı anlar objektiflere yansıdı. Köpeğin doğum yaptığını fark eden hayvan sahibi ise anne köpeği ve yavrularını ahır içerisinde sıcak bir bölgeye taşıdı. Bahçelerde dolaşan kazlar ise kesim için kar yemelerinin beklenmesinden bihaber karın tadını çıkardı.