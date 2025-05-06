Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprüden dereye uçtu. Kazada herhangi bir can kaybı olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.Kaza; Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde meydana geldi. Duraklı köyünden Akyaka’ya seyir halindeki Ö.M. yönetimindeki kamyonet, havanın yağışlı, yolun da kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, köprüden dereye uçtu. Kazada sürücü Ö.M. yaralanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.Sürücü durumu köydeki yakınlarına iletti. Bölgeye köylüler getirdiği traktörler kamyoneti düştüğü dereden çıkardı. Kamyonet daha sonra çekilerek Ö.M.’nin evinin bahçesine getirildi.