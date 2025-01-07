Kars’ta jandarma ekiplerinin asayiş ve düvenlik uygulamaları sürüyor.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kent genelinde yapılan uygulamalarda, 136 bin 843 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 174 kişi yakalandı. Yakalanan 174 kişiden 14’ü tutuklandı.Ayrıca jandarma trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda 68 bin 225 araç sorgulandı. 75 araç trafikten men edildi. 854 bin 742 TL trafik cezası uygulandı.Çeşitli tarihlerde kaybolan 5 kişi jandarma ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. 19 kişiye toplum salığını tehlikeye sokacak madde temin etmekten ve 24 kişiye ise bilişim dolandırıcılığından işlem yapıldı. Jandarma 31siteye de yasadışı bahis oynatmaktan işlem yaptı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca güvenlik ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.