Kars’ta jandarma ekiplerince terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı. Jandarma düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerini de çökertti.Kars İl Jandarma Komutalığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 79 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlara terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.Jandarma TEM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 1 tabanca ve şarjörü, 2 av tüfeği, 1 Kalaşnikov ve şarjörü, 111 mühimmat ele geçirilirken, 18 kişi hakkında işlem yapıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kars il Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu tacirlerine yönelik Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda ise 31 bin 344 kök kenevir, 15 gram Metamfetamin, 1,151 gram bonzai, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi.