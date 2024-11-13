Kars’ta jandarma düzenlendiği operasyonda sikke, silah ve mühimmat ele geçirdi.Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Selim ilçesinde 2 kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edildi.Jandarma daha sonra şüpheli 2 kişinin evine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada; 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 sikke, 72 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabanca şarjörü, 55 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.