Kars’ta jandarma 9 ayda 44 nitelikli dolandırıcılık olayına müdahale etti. 63 şüpheli hakkında ise yasal işlem yaptı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, internet ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan, müstehcen görüntüleri yayarak toplumun ahlaki kurallarını hiçe sayan şahısları engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Jandarma geçen 9 aylık sürede 44 “Nitelikli Dolandırıcılık” olayına müdahale etti 63 şüpheli hakkında adli makamların talimatları doğrultusunda yasal işlem yaptı.Oltalama yöntemiyle internet kullanıcılarını aldatmak amacıyla kurulduğu tespit edilen 96 zararlı yazılım USOM’a (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) bildirilerek vatandaşların dolandırmalarına engel oldu.Ayrıca jandarma, kanunlara aykırı paylaşım yaptığı tespit edilen, toplam 17 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatılmış olup, vatandaşları bilişim suçlarına karşı bilgilendirerek siber farkındalık oluşturmak maksadıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu kapsamda; bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan, müstehcen görselleri yayarak toplumun ahlaki değerlerine aykırı davranan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek engellemek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlara hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.