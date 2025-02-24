Kars İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla "Huzurlu Okul Önleri" ve "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirdi.İl genelinde 60 ekip ve 227 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamada, okul çevreleri, parklar, metruk binalar ve umuma açık alanlarda geniş çaplı denetimler yapıldı.Yapılan denetimlerde, 195 okul çevresi, 3 öğrenci yurdu, 25 kullanılmayan bina, yapımı devam eden inşaat, 33 park ve bahçe, 91 sokak, 46 işyeri, 730 araç ve bin 921 kişinin sorgulaması yapıldı.Özellikle öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamına kavuşması için okul giriş-çıkış saatlerinde artırılan denetimlerde, şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edildi. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise taşıma güvenliği, sürücü belgeleri ve araçların teknik donanımları titizlikle incelendi.Uygulama kapsamında çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve toplumda güven duygusunun pekiştirilmesi amaçlanırken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda da kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, aynı zamanda uyuşturucu ve diğer zararlı maddelerin kullanımını engellemek adına bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için benzer uygulamalar aralıksız sürecek. Yetkililer vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.