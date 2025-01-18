Kars İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği şok yol uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, araçlar ve sürücüler titizlikle kontrol ediliyor.Jandarma vatandaşların huzur ve güvenliği için, olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve aranan şahısları yakalanmasına yönelik ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik uygulama yapıyor, Jandarma ekipleri, denetimlerde hem sürücülerle bilgilendirici görüşmeler yaparak trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguluyor hem de trafik güvenliği açısından caydırıcı önlemler alıyor.Uygulamalarda uyuşturucu madde, silah ve kaçak eşya taşımacılığı gibi yasa dışı faaliyetlere karşı da sıkı kontroller gerçekleştiriliyor. Özellikle şehirlerarası yollar ve yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde, plaka sorgulamaları ve sürücü belgeleri de kontrol ediliyor.Vatandaşlar, jandarmanın denetimlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunan bu uygulamaların devam etmesini istediklerini ifade ediyor.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ve vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.