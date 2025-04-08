Kars’ta Vali Ziya Polat’ın Başkanlığı’nda İl Koordinasyon Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı.Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde suni karlama sistemlerinin ihalesinin yapıldığını belirtti.Vali Ziya Polat, "Çok şükür Cumhurbaşkanımızın talimatları, ilgili bakanlıklarımız, vekilimiz İl Özel idaremiz geçtiğimiz yıl üzerine çok konuşuldu. Ama projesi olmayan bir yatırımdı. Bugün sabah Suni Karlamanın ihalesi vardı. Evet, ihalesini verdik. Bir firma aldı. inceleniyor, evraklarda bir sıkıntı olmadığı takdirde 10 gün sonra inşallah sözleşmesini imzalayacağız. Gazi Kars’ımıza, Sarıkamış’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Emri veren Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri olacak ilgili bakanlıkların desteği olacak, milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.Toplantı da daha sonra ilgili kurumlar, yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.