Kars’ta şiddetli yağmur nedeniyle iki köy sular altında kaldı.Kars’ta şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel, ev, ahır ve araçları sular altında bıraktı. Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu ve Yukarı Kotanlı köylerinde yağmur sonrası oluşan selde sular altında kalan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Araçların da sular altında kaldığı köylerde ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sel sularından zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.Meteorolojiden sağanak ve sel uyarısıMeteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve çevresi için bugün de sağanak yağmur ve sel uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars çevresi ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.