Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından "İki Devlet, Bir Millet" iftar buluşması düzenledi.Kars’ta bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Azerbaycan Cumhuriyeti Diyanet İşleri Bakanı Ramin Memmedov, Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötügen Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ve davetliler katıldı.Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü 1. sınıf öğrencisi Celal Caferli tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Yavuz Yıldız’ın iftar duası ve akşam ezanıyla birlikte katılımcılar oruçlarını açtı. Program hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.