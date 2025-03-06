Kars’ta polis düzenlediği operasyonda hurdalıkta yaptığı aramada uzun namlulu Kalaşnikof silah ele geçirdi. Silah temin ederek satışını yapan 1 kişi gözaltına alındı.Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan saha çalışmalarında A.A.’nin (42) silah satışı yaptığı bilgilerine ulaştı.Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A.’nın ikamet adresini tespit etti. Alınan arama kararı ardından A.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.Polis ekiplerince ikametin arkasında bulunan ve hurdalık olarak kullanılan yerde yapılan aramada AK 47 Kalaşnikof tüfek, 2 adet AK 47 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ile ele geçirildi.Olayla ilgili olarak şüpheli A.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.