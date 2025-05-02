Kars’ta, Hayvanları Koruma Kurulu Vali Ziya Polat, başkanlığında toplandı. Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında hayvan hakları ve koruma önlemleri masaya yatırıldı.Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, ilçe belediye başkanları hayvan hakları savunucuları, veterinerler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, şehirdeki sokak hayvanlarıyla ilgili sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.Toplantıda; 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Kanun" ve 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Uygulama Yönetmelikleri kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin olarak kentte yürütülen çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.Ayrıca sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması, barınakların iyileştirilmesi ve hayvan sahiplerinin sorumlulukları konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Özellikle, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve sahiplendirilme süreçlerinin hızlandırılması için çeşitli öneriler sunuldu.Kars’ta hayvanların korunması için atılacak adımların, şehrin hayvan dostu bir yer haline gelmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.