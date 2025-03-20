Kars’ta hayırsever vatandaşlar, mahalle bakkallarında biriken veresiye defterlerindeki borçları kapatarak onlarca ailenin yüzünü güldürdü.Ramazan ayının manevi atmosferinde hayırsever vatandaşlar bakkalları dolaşarak borç defterlerinde yer alan tutarları ödedi. Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla hayırsever vatandaşların katkılarıyla hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan 72 bin 147 TL borcu kapatıldı.Kars’ta dayanışma ruhunu güçlendiren bu anlamlı destek, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.