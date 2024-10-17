Kars’ta hava sıcaklığında 6 ile 12 derece düşüş olacak. Meteorolojinin verilerine göre, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olması ve hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi.Rüzgarın Kars’ta güneyli yönlerden, Ağrı’da batılı, Iğdır’da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış sırasında kuvvetli esmesi beklenmektedir.Meteoroloji, bölge genelinde Kars, Iğdır ve Ağrı’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.“Hava sıcaklığı bölge genelinde düşecek”Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmede, 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde( Kars, Iğdır ve Ağrı’da hissedilir derecede, 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği, bununla birlikte bölgede yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin edilmektedir.