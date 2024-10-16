Kars’ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 55 kişi yakalandı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 16 Eylül -14 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlarından yakalama ve 5 ile 10 yıl hapis cezası bulunan 55 yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 55 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliye’ye sevk edilen 55 kişiden 17’sii tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.