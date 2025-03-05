Kars’ta hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl, 1 ay-, 15 gün hapis cezası olan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi saklandığı yerde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.