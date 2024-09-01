Kars’ta gün doğumu ve gün batımında gökyüzü kızıla büründü.Kars, son günlerde doğa harikası güzelliğe bürünüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gökyüzünün etkileyici bir şekilde kızarması görenleri büyüledi.Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta sabah erken saatlerde güneşin doğması ve akşam saatlerinde güneşin batmasıyla gökyüzünün kırmızıya bürünmesi, bulutların suya yansımasıyla kenttin güzelliği gözler önüne seriyor.Kars’ın büyüleyici gökyüzü manzaraları, kente gelen hem yerli hem de yabancı turistler için görsel bir şölen sunuyor. Kırmızıya bürünen gökyüzü anbe an kaydedildi.