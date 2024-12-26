Kars’ta gıda denetimleri sürüyor. Ekipler, zincir marketlerde yaklaşan yılbaşı öncesinde denetim yaptı.Kars Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince piyasa düzenini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli tedbirleri almak üzere denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe fiyat etiketi kontrolü yapıldı ve ilgili mevzuata uygunluk incelendi. Tüketicilerin haklarını korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, marketlerin kasa fiyatları ile raf etiket fiyatlarının tutarlılığı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen standartları titizlikle değerlendirildi.Denetimler sırasında kusurlu görülen marketler uyarıldı. Denetim ekipleri, tüketicilerin herhangi bir olumsuz durumda "ALO 175 Tüketici Hattı" üzerinden şikayette bulunmalarını istedi.