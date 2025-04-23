Susuz ilçesinde 7 aylık bebeği olan eşini öldüren sanık, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delal Mükyen, ölen Sıla Mükyen’in annesi Zeynep Mehrekule, babası Ulaş Mehrekule ile taraf avukatları katıldı.Sanık Delal Mükyen, savunmasında, Sıla Mükyen ile 1 yıl görüştüklerini evlenme kararı aldıklarını ancak kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine kaçarak evlendiklerini belirtti.Şubat 2024’te çocuklarının dünyaya geldiğini anlatan Delal Mükyen, "Kayınpederim İstanbul’da idi kızı vermek istemediler 2023 yılında kaçırdım, 2024 Şubat ayında çocuğum dünyaya geldi. Eşimin telefonu kırılmıştı maddi sıkıntılardan dolayı telefon alamadım ve aynı telefonu kullanmaya başladık. Farklı uygulamalar yükledi ne olduğunu sorduğumda ’çocuğun fotoğraflarını düzenliyorum’ dedi. Sıkıntılı bir evliliğimiz yoktu, her şey güzeldi olaydan çocuk ağlıyordu, gittim baktım telefonla uğraşıyordu tartıştık sonra barıştık" dedi.Mükyen, olayın yaşanmasından dolayı çok pişman ve üzgün olduğunu ifade ederek, "Gece telefonu eşime verdim ve ben uyudum, sese uyandığımda başka birisiyle görüşüyordu, telefon bozuk olduğu için kulaklıkla konuşuyordu. Ben görünce şaşırdı kulaklık çıktı karşı taraf bana küfürler ediyordu. Daha sonra telefonu kapattı kimle konuşuyorsun diye sorunca ’sevgilimle’ dedi ve eliyle beni iterek hakaret etti yüzüme tükürdü. Bende kendimi kaybettim silahı elime aldım rastgele ateş ettim. Ambulans çağırdım, kurtaramadık, 1 el ateş ettim, keşke kendimi tutsaydım. Çok pişmanım keşke böyle olmasaydı, keşke burada boşanma davasında olsaydım" beyanında bulundu.Tanık olarak dinlenen Sıla Mükyen’in babası Ulaş Mehrekule de "Zorla kızımı kaçırdı, kapıyı üstüme kilitlediler. Bu adam (Delal) sürekli silahla eve geliyordu, düşmanım çoktur dedi, gitsin düşmanını öldürsün, neden kızımı öldürdü" ifadesini kullandı.Anne Zeynep Mehrekule ise evliliğe karşı olduklarını, ancak kaçırarak evlendiğini olayın neden kaynaklandığını bilmediğini ifade etti.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.