Kars’ta enerji sektörünün geleceği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı üzerine bir panel düzenlendi. Panelde uzmanlar, belediye başkanları ve sektör temsilcileri, enerji dönüşümünün bölgeye sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkıları ele aldı.Kars Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, güneş ve rüzgar enerjisinin bölgedeki potansiyeli vurgulanırken, enerji verimliliği konusunda da bilinçlendirme yapıldı.Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen "Kars’ın Enerji Dönüşümü Paneli"nde; Murat Ersin Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tanıtım, Eğitim ve Etüt Daire Başkanı Türkiye’nin Enerji Verimliliği Görünümü ve Politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kars Belediyesi, Kars’ın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları, Enerji Kentleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi Faruk Telemcioğlu, Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Fırsatları ve Güneş Enerjisi Yatırımları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji ve Yeni Teknolojiler Dairesi Başkanı Mustafa Çalışkan Belediyelerde Yenilenebilir Enerji, Enerji Kentleri Birliği Danışmanı Kemal Akpınar, Kars’ın Jeotermal Potansiyeli hakkında bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar.Panelin sonunda, Kars’ın enerji dönüşümünde izlemesi gereken yol haritası üzerine çeşitli öneriler sunulurken, yerel yönetimler ve yatırımcılar için teşvik edici politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtildi.Panele, Kars Valisi Ziya Polat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tanıtım, Eğitim ve Etüt Daire Başkanı Murat Ersin Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Grup Koordinatörü Burhan Güldibi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji ve Yeni, Teknolojiler Dairesi Başkanı Mustafa Çalışkan, Enerji Kentleri Birliği Yasemin Güngör, Enerji Kentleri Birliği Ökem Çelem, Enerji Kentleri Birliği Danışmanı Faruk Telemcioğlu, Enerji Kentleri Birliği Danışmanı Kemal Akpınar, Enerji Kentleri Birliği Danışmanı Nusret Güngör, Enerji Kentleri Birliği Danışmanı Mehmet Ali Danışman katıldı.