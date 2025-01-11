Kars İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak ve ailelerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimlerine devam ediyor.Proje kapsamında Merkez Ataköy köyünde 25 anne ve anne adayının katılımıyla düzenlenen eğitimlerde, annelerin çocuklarını uyuşturucudan koruma konusundaki rolüne vurgu yapılıyor. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalığın önemi, bağımlılık belirtileri, tehlike işaretleri ve doğru müdahale yöntemleri anlatılıyor.Eğitimlere katılan anneler, çocuklarının sosyal çevresine daha dikkatli yaklaşmaları ve uyuşturucuyla mücadelede nasıl etkin rol oynayabilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyor. Aynı zamanda ailelere, uyuşturucu kullanımına dair temel farkındalık oluşturacak broşür ve bilgilendirme materyalleri de dağıtılıyor.Jandarma, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesiyle ailelerin farkındalık seviyesini artırarak, toplum genelinde uyuşturucu kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Eğitimlerin, Kars genelindeki farklı mahalle ve köylerde devam edeceği ifade edildi.Anne ve aile temelli bu tür projelerin, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmasına önemli katkılar sunduğu vurgulanırken, Karslı annelerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Eğitimlere katılan anneler, bu tür çalışmaların toplum sağlığı ve geleceği açısından son derece değerli olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.