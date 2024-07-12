Kars’ta elektrik teli koptu, elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.Kars’ta ARAS elektrik dağıtım şirketine ait elektrik teli Paşaçayır Mahallesi’nde rüzgar ve sağanakla birlikte koptu. Kopan tel 2 büyükbaş hayvanın üzerine düştü. Elektrik telinin üzerine düştüğü 2 büyükbaş hayvan telef olurken, elektrik telinin bakım yapılmadığından dolayı koptuğu ileri sürüldü.Öte yandan Kars’ta özellikle kısa süreli elektrik kesintileri vatandaşları huzursuz ediyor. Elektronik eşyalarının yanmasından korkan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.