Kars’ta EKAP uygulamaları eğitimi sona erdi. Eğitime katılanlara sertifikaları verildi.Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce projelendirilen ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın finanse ettiği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Doğrudan Temin Uygulaması, Taşınır Mal Yönetmeliği ve EKAP Uygulamaları konulu teknik destek projesi kapsamında eğitim verildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü İl, İlçe Müdürlükleri ve Kars Belediyesi personellerine, Kamu İhale Kanunu ve EKAP uygulamaları hakkında eğitim verilerek, EKAP uygulamaları slayt gösterisi eşliğinde anlatıldı.4 gün süren EKAP eğitimlerine katılan personellere eğitim sonunda Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ve SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca tarafından sertifikaları verildi.