Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden eğitime 1 gün ara verildi. Kar ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kent genelinde 55 köy yolunun ulaşıma kapandı.Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı devam etmesine rağmen kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Kar ve tipiden dolayı Kars Valiliği’nce eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Kars il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur’an Kursları dahil eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.Öte yandan, Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı merkeze bağlı 4, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 8, Digor’da 3, Kağızman’da 4, Sarıkamış’ta 19, Selim 5 ve Susuz’da 9 olmak üzere toplam 55 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Kapalı köy yollarında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını devam ettirirken, etkili olan tipi çalışmaları zaman zaman aksatıyor. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.