Kars’ta cezaevi firarisi ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda hakkında, “Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmadan Ülkeye Eşya Sokma”, Basit Yaralama” ve “Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama” suçlarından dolayı 17 yıl, 34 ay, 35 gün hapis cezasıyla arama kararı bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan E.I. yakalanarak gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilen E.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca aranan şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.