Kars’ta haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğundan dolayı aranan 413 kişi yakalandı.Kars genelinde 01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca Çeşitli Suçlardan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda, 5 hapis cezası bulunan 113 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 7 kişi, 10 yıl üzeri 9, yoklama kaçağı 62 ve diğer suçlardan 222 kişi olmak üzere toplam 413 kişi yakalanarak gözaltına alınan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kars’ta polis ve jandarma ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.