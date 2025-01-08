Kars’ta 2024 yılında annelerinden ayrı düşen ve vatandaşlar tarafından Kakaç köyünde bulunan 4 yavru tiki, doğal ortamlarına kavuştu.Kars’ta annelerinden ayrı düşen ve Arpaçay’a bağlı Kakaç köyünde köylüler tarafından bulunan yavru tilkileri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.DKMP ekiplerince bulundukları yerden alınan 4 yavru tilki tedavileri yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 6 ay uzman ekiplerince bakım ve tedavileri yapılan tilkiler büyüdükleri için DKMP ekiplerince doğaya bırakıldı. Bir süre bırakıldıkları bölgeye alışmaya çalışan tilkiler daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.Tilkilerin yavru halleri ve doğaya bırakılmaları DKMP Genel Müdürlüğü’nce paylaşıldı.