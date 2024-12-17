Kars’ta bin 80 öğrenci ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 50 öğretmene siber suçlardan korunmanın yöntemleri anlatıldı.Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören 50 öğrenci ve aynı okulda görevli 10 öğretmene, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 250 öğrenci ve aynı okulda görevli 10 öğretmene, Alparslan Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 180 öğrenci ve aynı okulda görevli 10 öğretmene ile Ahmet Aslan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yapay Zeka ve Endüstri 5.0 Zirvesi 2024 etkinliğine katılan 600 öğrenci ve 20 akademisyene, Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi anlatıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere sosyal farkındalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgi ve birikimlerini paylaştı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.