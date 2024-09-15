Kars Belediyesi, şehirdeki altyapı sorunlarına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde başlatılan projeler, hem altyapının güçlendirilmesini hem de yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.Belediye, mevcut kanalizasyon ve su sistemlerinin yenilenmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Kentin çeşitli bölgelerinde süren kazı ve yapım işleri, Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger yerinde görerek bilgi aldı.Şehitler Mahallesi’nde yerleşime açılan bölgelerde yürütülen kanalizasyon ve su şebeke çalışmalarında çalışanlarla da bir araya gelen Başkan Senger, çalışanlara kolaylıklar diledi.Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger. "Şehir genelindeki altyapı projeleri, sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da büyük bir katkı sağlayacak. Vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını ve oluşabilecek geçici aksamalara anlayış göstermelerini rica ediyoruz. Altyapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.Kars’ta yürütülen çalışmalarla kentte alt yapı sorunu da çözülmüş olacak. Çalışmaların kış gelmeden tamamlanması planlanıyor.