Kars’ta, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularına dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Bana Bir Şey Olmaz Abi" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.Çimentaş Kars Çimento Fabrikası Lokalinde sahneye konan gösteri, katılımcılara iş kazalarının ve güvenlik önlemlerinin önemini eğlenceli bir dille aktardı.Kars’ta gerçekleştirilen bu etkinlik, iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve çalışanların can güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Öte yandan İSG temalı ’Bana bir şey olmaz abi’ isimli tiyatro oyunu Çimentaş Kars Çimento Fabrikası çalışanlar tarafından beğeniyle izlendi.