Kars’ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Soğuk hava dalgasıyla birlikte termometreler yeniden sıfırın altına düşerken, bir anda yağan kar, vatandaşları şaşırttı.Sabah saatlerinde güneşli hava, öğlen yağmurlu ve öğlenden sonra bir anda bastıran kar, Karslılara 1 günde 4 mevsimi bir arada yaşattı.Kent merkezinde bir anda yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kendisini korurken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı.Öte yandan soğuk ve yağışlı hava en çok yüksek kesimlerde etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı eksi 3 derece düştü.