Kars’ta Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi çalışmaları devam ediyor. Tesis tamamlandığında Kars Çayı hayat bulacak.Kars’ta uzun yıllar kanalizasyon atıklarının karışarak kirlettiği ve etrafa yaydığı pis kokularla insan sağlığını olumsuz etkileyen Kars Çayı, yapımına başlanan Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi ile temizlenecek.Türkiye’nin tarihi kentlerinden biri olan Kars’ın atıksu problemini kökünden çözecek projede çalışmalar devam ediyor. Karslılara müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kars’ın 2054 yılına kadar öngörülen nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilen tesisin günlük atıksu arıtma kapasitesi 50.000 m olacaktır. “İşin muhtevası, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi üniteleri ile 17,5 km uzunluğundaki kollektör hattı olmak üzere, 2 temel imalat safhasından oluşmaktadır. İleri biyolojik atıksu arıtma tesisini 2025 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflemekteyiz. Karslılara hayırlı olsun’’ dedi.Kars Şehir Merkezine yaklaşık 2,5 km mesafede Dereiçi Mevkiinde 54.400 metrekare alan üzerinde devam eden çalışmalarda tesis üniteleri temel kazıları tamamlandı. Tesis içerisindeki binalarda betonarme imalatları devam ediyor. Kollektör hattında 2100 m 1200 çaplı kanalizasyon boru imalatı tamamlanırken, işte yüzde 11 ilerleme sağlandı.Proje tamamlandığında Kars Barajı’nın su kaynağı olan Kars Çayı’nın su kalitesini arttırarak Kars Barajı Sulaması kapsamında 475 bin 780 dekar tarım arazisi kaliteli sulama suyuna kavuşacak.