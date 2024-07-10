Bingöl Balı’nın Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını belirten Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, büyük bir başarıya imza atıldığını ve bunun gurur verici olduğunu söyledi.Uluslararası birçok platformda ödül alan ve birinci olan Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, bunun büyük bir başarı olduğunu ifade etti.Çintay, “Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan ilk balımız olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu gurur verici gelişme ile Bingöl Balı, AB’den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz olmuştur. Ülkemize ve Bingöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen Bingöl Valiliği’ne, üniversitemize, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği’ne ve özverili çalışmalarıyla bu başarıyı mümkün kılan tüm balcılara gönülden teşekkür ediyorum. Bu tescil, Bingöl’ümüzün ve Bingöl Balı’nın uluslararası alanda tanınırlığını artırarak, yerel üreticilerimize önemli fırsatlar sunacaktır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu tür başarıların devamı için çalışmaya ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu tescil, Bingöl’ümüzün ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ve ilimizin tarım ve arıcılık alanındaki potansiyelini daha da ileriye taşıyacaktır. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.