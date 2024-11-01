Kars’ta, Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başlıyor.Kars Belediye Başkanlığı’nca 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde başlayacak olan Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı’na Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistan’tan aşıklar katılacak.Sazın ve sözün ustalarını bir araya getirecek Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı Bedesten Bölgesi’nde saat 12.00’de başlayacak 19.00’da sona erecek.Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı’na Belediye Başkanı Ötüken Senger, tüm Karslıları davet etti.