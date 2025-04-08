Kars’ta polis ekiplerinin geniş çaplı asayiş ve güvenlik uygulamaları sürüyor.Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişi sağlamak ve huzur ortamını korumak amacıyla geniş çaplı güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi.Uygulama kapsamında, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, parklar, kafeteryalarda denetimler arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Narkotik, Trafik ve TEM Şube Müdürlüklerinden çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgulamaları yapıldı.Yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanırken, ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Trafik ekipleri ise durdurdukları araçlarda sürücü belgeleri, sigorta ve araç muayene kontrolleri yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.Kars Emniyet Müdürlüğü’nce, benzer uygulamaların aralıksız olarak süreceği vurgulandı. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, emniyet güçlerine teşekkür etti.