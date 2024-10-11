Kars’ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı bölge geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edildi.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars ili sınırları dahilinde bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Bölgesinde 14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında ağır silah, ‘Top ve Havan’ atışları yapılacaktır” denildi.Açıklamada, “İcra edilecek atışlara yönelik olarak, atış alanı 11 Ekim, 11 Kasım 2024 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” ifadelerine yer verildi.