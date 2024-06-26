Kars’ta uzun yıllar sonra ilk kez açık havada sahnelenen tiyatro vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Kars Valisi Ziya Polat’ın girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından açık havada sahnelenen "Midas’ın Kulakları" adlı tiyatro oyunu izlemek için vatandaşlar Bedesten bölgesine akın etti.Bedesten Bölgesi’ne sahnelen "Midas’ın Kulakları” tiyatro oyunun protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte izledi.Vatandaşların hoş vakit geçirdiği tiyatro sonrasında Vali Ziya Polat, tiyatro sanatçılarına çeşitli hediyeler verdi. Geç saatlere kadar süren tiyatronun ardından vatandaşlar bölgede çay içti, sevdikleriyle birlikte gecenin tadını çıkardı.Vali Ziya Polat’a teşekkür eden vatandaşlar, Karslıların bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirterek, Polat’tan etkinlikleri yaz ayı boyunca devam ettirmesini istedi.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından açık havada sahnelenen "Midas’ın Kulakları" adlı oyun; M.Ö. Frigya’da ‘bugünkü Ankara Polatlı civarları’ kurulan Frig Krallığı’nın en meşhur Kralı Midas’ın, Tanrı Apollon ve Pan arasındaki “en iyi müzik icra etme” yarışmasında karar verici olarak tanrılar tarafından seçilmesiyle başlar.Midas halkın beğenisine de boyun eğerek yarışmada Pan’ı kazandırır. Duruma öfkelenen Apollon, Midas’a, kesse bile yeniden aynı yerden bitiverecek bir çift eşekkulağı armağan eder. Kimsenin kulaklarını görmesini istemeyen Midas; sinirli, şüpheci ve zalim bir kral olur ve sırrını bir süre sonra sadece saray berberiyle paylaşır. Ancak hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmaz. Derin sulardan yükselip, sazlıklardan fısıltı olarak ülkeye yayılır.