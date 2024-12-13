Kars’ta hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda hakkında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından arama kaydı ve 7 yıl, 3 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (28) Arpaçay’a bağlı Melik köyünde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınarak İl jandarma Komutanlığı’na getirilen S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Konuyla ilgili Kars Valiliği’den yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.